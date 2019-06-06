لاتسيو يمدد عقد المدرب إينزاغي حتى 2021

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أعلن نادي لاتسيو، ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى عام 2021، ما يضع عمليا حدا للتقارير التي رجحت انتقاله الى فريق إيطالي آخر الموسم المقبل.

وأفاد نادي العاصمة في بيان أن "قرار مواصلة الدرب معا هو نتيجة تخطيط مشترك، يعزز العلاقة بين الطرفين ويضمن الإرادة المشتركة اللازمة لبلوغ الأهداف الرياضية المحددة".

وسبق للمهاجم السابق أن دافع عن ألوان الفريق كلاعب لفترة 11 عاما، أحرز خلالها معه لقبه الأخير في الدوري المحلي، وذلك عام 2000.

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أما منصب المدير الفني فيتولاه إينزاغي (43 عاما) في لاتسيو منذ صيف 2017، وقاده في العام ذاته الى إحراز الكأس السوبر الإيطالية.

وهذا الموسم، قاده الى إحراز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (2-صفر)، ما أهله للمشاركة في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بغض النظر عن مركزه الثامن في البطولة المحلية.

وأوردت تقارير إيطالية في الآونة الأخيرة اسم إينزاغي كمرشح محتمل لتولي منصب المدرب في يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية خلفا لماسيميليانو أليغري، أو ميلان الذي افترق عن مدربه جينارو غاتوزو.

