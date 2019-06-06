سوبر كورة.. 19 عربيا فى قائمة الـ56 حكما بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ظهر اليوم الخميس، عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل مصر 2019، واختارت اللجنة 26 حكما للساحة و30 حكما مساعدا في "كان 2019"، من أصل 56 حكما. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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