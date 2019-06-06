شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 6 لاعبين صنعوا المجد أمام الزمالك فى الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا ينتظر أى لاعب هدية أكبر من أن يحرز هدفًا يظل عالقة فى تاريخ وأذهان الجماهير، خاصة عندما يكون هذا الهدف فى شباك الأهلى أو الزمالك، ويُعد الفريق الأبيض صاحب النصيب الأكبر من حصد المفاجآت من الفرق الصغيرة فى الأعياد، لذا يستعرض ”الخليج 365” أبرز 6 لاعبين صنعوا أمجادهم من أهدافهم فى شباك القلعة البيضاء..

- عبدالحميد بسيونى يصنع مفاجأة الحدود بعد رحيله عن الزمالك

رحل عبدالحميد بسيونى من الزمالك إلى الإسماعيلى ومنه إلى حرس الحدود، بداية من موسم 2003 حتى 2009، قبل أن يعلن اعتزاله، ليكون صاحب هدف فوز حرس الحدود فى مرمى الأبيض، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 20 يناير 2005 والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- أحمد شعبان يصنع أول فوز لبتروجت على الزمالك فى تاريخه

سجل أحمد شعبان، لاعب بتروجيت السابق، اسمه فى التاريخ، بعدما أصبح صاحب أول فوز لفريقه على الزمالك فى تاريخهما، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2007 – 2008، وانتهى بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد احرزه أحمد شعبان، يوم 19 ديسمبر 2007، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- أحمد عبدالغنى

من جديد عاد أحمد عبدالغنى، لاعب حرس الحدود السابق، لهز شباك الزمالك، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 8 ديسمبر 2008، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليُهزم من الحدود بهدف دون رد، احرزه أحمد عبدالغنى، لتتعرف عليه الجماهير جيدًا بعد هذه المباراة.

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- عتراوى المحلة يُفاجئ الزمالك فى عيد الأضحى

صنع محمد العتراوى، أبرز مفاجأة لغزل المحلة فى تاريخه بالدورى الممتاز، بعدما أحرز هدف الفوز لفريقه على الزمالك، من ركلة جزاء، فى وقفة عيد الأضحى المبارك، التى اقيمت يوم 25 نوفمبر 2009، فى المباراة التى اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

- ثنائية صامويل كيرا فى الزمالك

ربما لا يتذكر الكثيرون الغانى صامويل كيرا، لاعب وسط اتحاد الشرطة السابق، ولكن لا يمكن أن تنسى جماهير الزمالك ثنائية كيرا فى شباك الأبيض فى المباراة التى اقيمت بينهما يوم 29 نوفمبر 2009، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

- معروف يوسف يتحول لمعشوق الزملكاوية رغم هدفه فى الشباك البيضاء

على الرغم من إحراز معروف يوسف، لاعب الزمالك المعار إلى الشرطة العراقى، هدفًا فى مرمى الأبيض عندما كان يلعب لفريق اتحاد الشرطة موسم 2011، إلا أنه عاد ليصبح معشوق القلعة البيضاء بعدما انتقل للأبيض موسم 2014، التقى الزمالك اتحاد الشرطة يوم 8 نوفمبر 2011 فى ثالث أيام عيد الأضحى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز للشرطة صلاح عاشور ومعروف يوسف، فيما أحرز أحمد حسن هدف الأبيض.