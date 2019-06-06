شكرا لقرائتكم خبر عن أف سى مصر يفاوض محمود فتح الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو أف سى مصر فى مفاوضات جادة مع محمود فتح الله مدافع النجوم بعد هبوط فريقه للقسم الثانى ورغبة المدافع الدولى الأسبق فى استكمال مشواره الكروى.

وقد ظهر فتح الله بمستوى مميز مع النجوم خلال الموسم الحالى بالرغم من من هبوط الفريق للمظاليم، ورفض اللاعب إعلان اعتزاله مؤكدًا أنه ما زال قادرًا على العطاء.

ويسعى محمد صلاح المدير الفنى لأف سى مصر إلى التعاقد مع بعض عناصر الخبرة للاستعانة بهم للاستمرار فى مسابقة الدورى خاصة أن الفريق حديث العهد فى اللعب بدورى الأضواء.