سوبر كورة.. تأشيرة دنماركية تنهى علاقة هذا الثنائى بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ثنائى هجوم الأهلى مواليد 1999 صالح نصر، وفادى محمد، عرضاً من أحد الأندية الدنماركية لانتقالهما إليه بداية من الموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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