شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طارق العشرى رجل المهام الصعبة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود من أفضل المدربين فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث تولى مهمة فريقه فى توقيت صعب و ساعده فى الهروب من الهبوط .
ونجح طارق العشرى فى الابقاء على فريق حرس الحدود ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بعد صراع شرس مع 7 أندية فى أسفل جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .
حافظ حرس الحدود على سجله خالي من الهزيمة في أخر 4 مباريات وهي الأصعب في مسيرته هذا الموسم،بتحقيقه فوزين غاليين على ممثلي القناة الإسماعيلي والمصري بهدف دون رد، ثم تعادليين مع ثاني وثالث المسابقة بيراميدز، والزمالك بهدف لكل منهما.
يذكر أن طارق العشرى تمكن من بقاء وادي دجلة بالدورى الممتاز الموسم الماضى بعد سقوطه فى النتائج السيئة بالدوري مع مدربه السابق ميدو لينهي موسمه بالمركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.
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