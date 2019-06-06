شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يؤجل ملف الميركاتو الصيفى بعد مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن إدارة الفريق أرجأت ملف صفقات الميركاتو الصيفي حتى الانتهاء من مباراة النادي الأهلي المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري العام.

وقال عادل إن الإدارة تفتح هذا الملف بعد الانتهاء من مباراة الأهلي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد اسدال الستار على منافسات الموسم الجاري.

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كانت مباراة الأهلي والمقاولون قد تقرر تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري نظرا لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة عقب التعادل الأخير الذي حققه ذئاب الجبل في الدوري أمام فريق بتروجت.