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منتخب السلة تحت 16 سنة بدون رئيس بعثة فى معسكر البوسنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة سفر بعثة منتخب تحت 16 سنة أولاد إلى البوسنة لإقامة معسكر خارجى بدون رئيس بعثة على أن يتم الإكتفاء بتواجد رفيق يوسف المدير الفنى للمنتخب و الجهاز المعاون له خلال المعسكر

ويعسكر منتخب الناشئين تحت 16 سنة فى البوسنة  فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بمصر يونيو الجارى .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالبوسنةولمدة 7 أيام ، ضمن خطة الاعداد للبطولة العربية وكذلك البطولة الأفريقية يوليو القادم .

واستقر الجهاز الفنى على اصطحاب 14 لاعبا معه ، إلى المعسكر ، على أن يختار 12 فقط للمشاركة فى البطولة العربية .

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