أستدعى المكتب الفرنسي لمحاربة الفساد عمرو فهمي، مقدم البلاغ ضد احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي المتحفظ عليه بمقر رئيس الاتحاد الافريقي المتحفظ عليه بمقراقامته في فرنسا. وجاء استدعاء عمرو لسؤاله في بعض الاوراق المقدمه منه ضد احمد احمد لاستكمال تحقيقات الفساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الفرنسي لمحاربة الفساد يستدعي عمرو فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.