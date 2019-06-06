محمد عواد يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر

حرص اللاعب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي علي توجيع رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر مساء اليوم الخميس استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية . ونشر عواد عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً :‫كل التوفيق للمنتخب الوطني ولزملائي الحراس". قائلاً :‫كل التوفيق للمنتخب الوطني ولزملائي الحراس". وينطلق المعسكر بقيادة المكسيكى خافير أجيرى، ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لبطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو الجارى. وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمي كلا من أحمد الشناوي لاعب بيراميدز ومحمد الشناوي لاعب الأهلي ومحمد أبو جبل لاعب سموحة ومحمود عبدالرحيم جنش لاعب الزمالك.

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