شاهد.. الدولي للمصارعة يرشح سمر حمزه للفوز بميدالية في بطولة العالم

اختار الاتحاد الدولي للمصارعة المصرية سمر حمزه البطلة العالمية في المصارعة ضمن المرشحين الأقوياء للفوز بميدالية في بطولة العالم العالم ونشر الإتحاد الدولي للمصارعة فيديو عبر موقعه الرسمي يتنبأ فيه بالأبطال المرشحون بالفوز بالميداليات في بطولة العالم للمصارعة في كازاخستان سبتمبر 2019، حيث جاءت سمر حمزه ضمن الابطال العالميين الذين رشحهم الاتحاد للفوز بميداليه في البطولة.

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