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المقاولون يبحث عن بدلاء لثنائي الفريق

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يتقرب أحمد علي وطاهر محمد طاهر مهاجمي الفريق من الرحيل عن صفوف المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، بعد تألقهما اللافت بشكل كبير.

وأقترب أحمد علي، هداف الدوري حاليًا برصيد 18 هدف، من الرحيل

عن صفوف المقاولون، بعدما تلقى الكثير من العروض في الفترة الماضية من أندية ووجود عرض إماراتي.

من ناحية أخرى، يقترب طاهر محمد من الرحيل

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عن الفريق، حيث أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق، وقد تكون وجهته المقبلة النادي الأهلي أو الاحتراف الخارجي، وتفضل إدارة المقاولون إعطاء الأولوية للعروض الخارجية، لتكرار تجربة محمد صلاح.

وبدأ المقاولون في البحث عن بدلاء لهما، ويستهدف النادي ضم مهاجمين أحدهما مهاجم أفريقي.

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