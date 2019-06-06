المقاولون يبحث عن بدلاء لثنائي الفريق

يتقرب أحمد علي وطاهر محمد طاهر مهاجمي الفريق من الرحيل عن صفوف المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، بعد تألقهما اللافت بشكل كبير.
وأقترب أحمد علي، هداف الدوري حاليًا برصيد 18 هدف، من الرحيلعن صفوف المقاولون، بعدما تلقى الكثير من العروض في الفترة الماضية من أندية الدوري المصري ووجود عرض إماراتي.
من ناحية أخرى، يقترب طاهر محمد من الرحيل
وبدأ المقاولون في البحث عن بدلاء لهما، ويستهدف النادي ضم مهاجمين أحدهما مهاجم أفريقي.
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