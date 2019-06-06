المقاصة يعقد مؤتمرا صحفيا "الاثنين" لاعلان اسم المدرب الجديد

يعقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام ، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 11 ظهر الاثنين المقبل لاعلان اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي ، والاعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وكان مجلس ادارة المقاصة قد بحثالسيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر علي مدير فني وطني ، وسيقوم مسئولو المقاصة بحسم كل بنود التعاقد رسميا مع الجهاز الجديد مساء الاحد ، واعلان التفاصيل كاملة في مؤتمر صحفي الاثنين بأحدى
واحتل المقاصة المركز السادس بالدوري هذا الموسم ، وكان طلعت يوسف المدير الفني الاسبق قد تولي تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي ، قبل نهاية الموسم ، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في اخر 4 مباريات للفريق بالدوري.
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