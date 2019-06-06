يعود وفد الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى القاهرة بعد غد "السبت " قادما من فرنسا، بعد حضوره اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك على هامش كأس العالم للكرة النسائية. على هامش كأس العالم للكرة النسائية. وضم وفد اتحاد الكرة المصري، الثلاثي هاني أبوريدة رئيس الاتحاد ومجدي عبدالغني وكرم كردي Advertisements عضوي مجلس الإدارة، وذلك لحضور اجتماعات "كونجرس الفيفا" ممثلين عن الاتحاد المصري. وكان وفد الجبلاية، قد غادر القاهرة متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهائه من اجتماع مجلس الإدارة لحسم أزمة مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد الجبلاية في اجتماعات الكاف يصل القاهرة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.