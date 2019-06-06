ليكيب: مسؤول مقرب من رئيس الاتحاد الإفريقي يقترب من الاعتقال

ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، صباح اليوم الخميس، بسبب اتهامه بقضايا فساد.
وأكدت "صحيفة ليكيب الفرنسية"، أن هناك تحقيق ثان أجري بشأن تهم متعلقة فساد طالت مسؤول مقرب منرئيس الاتحاد الإفريقي دون ذكر اسمه.
وكان عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي قدم شكوي ضد رئيس الكاف تفيد باستغلال نفوذه والتعاقد مع شكرة أدوات رياضية بعقد قيمته 830
ومن جانبه أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا بشأن إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي من الفندق المقيم به في العاصمة الفرنسية باريس.
ورفض "فيفا" التعليق على ما حدث، مؤكدًا أنهم لم تتوفر لديهم المعلومات الكافية بشأن ما حدث.
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