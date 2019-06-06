غدًا..انطلاق كأس العالم للسيدات 2019

تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات 2019، غدًا الجمعة، على الأراضي الفرنسية بمشاركة 24 فريقاً.

ونجح مونديال السيدات في ترك بصمة رائعة على مدار نحو ربع قرن، ليصبح من البطولات التي تحظى باهتمام عالمي بالغ مع إقامتها كل أربع سنوات.

وينص نظام البطولة الحالية على توزيع الفرق في ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتأهل الأول والثاني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن نهائي البطولة.

وعانت كرة القدم للسيدات من مضايقات كثيرة قبل أن تعتمد رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة في 1991، وقد

استغرقت فترة إقناع فيفا باعتماد البطولة قرابة 20 عاماً تخللها إقامة عدة بطولات أبرزها كانت في 1984 في أوروبا، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً ملفتاً فرض على الفيفا التعامل بجدية أكبر مع سيدات هذه اللعبة.

ونجحت المشاهدة التلفزيونية للبطولة في تحقيق، رقماً قياسياً جديداً، بعدما بلغ عدد المشاهدين لفعاليات المباراة النهائية داخل الولايات المتحدة، أكثر من 40 مليون مشاهد، إذ تغلب المنتخب الأميركي في النهائي على نظيره الصيني بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء

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المباراة بالتعادل السلبي.

تاريخ البطولة الرسمية

بدأت النسخة الأولى المعتمدة بمشاركة 12 منتخباً في الصين وقد حققت البطولة التي توّجت بها أميركا نجاحاً ملفتاً أما البطولة التالية التي أقيمت في السويد 1995 وتوّجت بها النرويج فكانت أكثر تطوراً.

أبرز الأحداث الاستثنائية كانت في 1999 بسبب طريقة احتفال اللاعبة الأميركية براندي بفوز بلادها بلقب البطولة التي كانت تنظمها، وذلك إثر التغلب على الصين بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 0-0، علماً أنّ المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً مبهراً بلغ 90.185 متفرجاً.

وينتظر أن تشهد النسخة الثامنة، التي تستضيفها فرنسا من 7 يونيو الحالي إلى 7 يوليو المقبل منافسة شرسة على اللقب بين عدة منتخبات مع ارتفاع مستوى العديد من المنتخبات في السنوات القليلة الماضية.