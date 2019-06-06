تقارير..اتحاد جدة يرغب بضم كهربا بعد إيقاف فهد المولد

أفادت تقارير صحفية سعودية إلى أن نادي اتحاد جدة يرغب في عودة محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية أن إدارة النادي عازمة على

عودة كهربا ليكون بديلًا لفهد المولد في الموسم المقبل، الذي تم إيقاف لمدة عام بسبب المنشطات.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد⁩ تبحث عن

بديل لفهد المولد، وسيطلب نادي الزمالك مبلغ لا يقل عن 8 ملايين دولار من أجل ضمه بشكل نهائي، حيث سيرفض الزمالك إعارته.

وتابعت الصحيفة أن كهربا يرغب بالرحيل عن القلعة البيضاء، ويفضل الذهاب إلى السعودية، حيث لديه عروض من الإمارات أيضًا.

