رياضة | كليور نافاس يقضي إجازة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كليور نافاس يقضي إجازة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني في القاهرة مع العائلة من أجل زيارة مصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي.

يشمل برنامج الزيارة منطقة الإهرامات الأثرية والساحل الشمالى وبالطبع منتجعات المجموعة بالغردقة - البحر الأحمر.

وبدأ برنامج زيارة اليوم الخميس لحارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على ضفاف نهر النيل.