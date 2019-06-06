رياضة | نجم ريال مدريد يفاجئ مبابي بعد التعاقد مع هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يفاجئ مبابي بعد التعاقد مع هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناول المدافع الدولي الإسباني داني كارباخال، الموسم الأكثر قسوة على ريال مدريد، والذي لم يتوج فيه بأي لقب، وذكريات الدور القيادي للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق "الأبيض"، معرباً عن أمله في أن يتولى البلجيكي إدين هازارد هذا الدور، واصفاً التعاقد معه قريباً بأنه سيكون "صفقة من العيار الثقيل".

قال اللاعب عن تقييمه للموسم: "بالطبع لم نقدم موسماً جيداً، هناك انتقاد للذات داخل الفريق لأننا نعلم أننا لم نقدم المستوى المطلوب، أفضل شيء أن الموسم انتهى، وعلينا تحليل الأخطاء التي ارتكبناها وتصحيحها في الموسم الجديد".

وتابع: "لم نعان فقط من الإجهاد الذهني، تحركنا داخل الملعب لم يكن جيداً، كنا نعاني من إهدار النقاط، وهذا تسبب في مزيد من الضغوط علينا، كنا نلعب بتوتر مع إصابة العديد من الزملاء، كل هذا أثر بالسلب على الفريق، علينا تصحيح الوضع والانطلاق بالكثير من الطموح منذ الدقيقة الأولى للموسم".

ونفى كارباخال أن يكون الفريق تشبع بالألقاب: "لازلنا نشعر بشغف لتحقيق مزيد من الألقاب، فنحن دائماً نرغب في الفوز بالنقاط الثلاثة، أو في تخطي الأدوار الإقصائية، لكن أحياناً لا نستطيع وتحركاتنا تكون سيئة، فالمنافس أيضاً يلعب على الفوز، الأمر لم يكن أننا لم نرغب ولكن لم نستطع".

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وعن الإصابات التي عانى منها هذا الموسم والتي أثرت على أدائه، قال: "بالطبع عانيت من الإصابات التي أبعدتني شهرين ونصف عن الملاعب، كنت أرغب في خوض المباريات لكني لم أستطع، وبالأخص عندما أصبت خلال الإحماء قبل مباراة سيسكا موسكو، وقبل مواجهة أياكس عندما تعرضت لكدمة في الكلاسيكو، هذه تحديات لي لتخطيها في الموسم الجديد".

وأقر اللاعب بأن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق أثر بالسلب على نتائجه، لكنه دعا إلى تجاوز رحيله لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي، قائلاً: "ما علينا فعله هو أن نحاول الفوز دونه بجميع المباريات، من الواضع أن كريستيانو كان لاعباً هاما للغاية، كان يسجل العديد من الأهداف وهذا كان ملاحظاً، لكن هذه هي سنة الحياة، يرحل لاعبون، ينبغي تعويضهم بآخرين لتسجيل الأهداف، عبر جلب صفقات جيدة، وهذا يعطي الفريق مزيداً من القوة".

وواصل: "من الواضح أن ما فعله كريستيانو في ريال مدريد سيسجله التاريخ، وسيكون أسطورة هنا دائماً، هذا أمر غير قابل للنقاش، سنحتاج للوقت من أجل تعويضه بلاعب آخر يسجل هذا الكم من الأهداف، ويقودك للفوز بالكثير من الألقاب، من الصعب تعويضه لكنه العمل هو ما سيجعلنا نعوضه".

وحول جناح باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية انضمامه للفريق، قال: "لاعب كبير للغاية، شاب وبطل للعالم، سيكون إضافة قوية، يصنع الفارق".