رياضة | موعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام ، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 11 ظهر الاثنين المقبل لاعلان اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي ، والاعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان مجلس ادارة المقاصة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر علي مدير فني وطني ، وسيقوم مسئولو المقاصة بحسم كل بنود التعاقد رسميا مع الجهاز الجديد مساء الاحد ، واعلان التفاصيل كاملة في مؤتمر صحفي الاثنين بفندق " لاند مارك " بالتجمع الخامس ، بحضور الجهاز الفني الجديد.

واحتل المقاصة المركز السادس بالدوري هذا الموسم ، وكان طلعت يوسف المدير الفني الاسبق قد تولي تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي ، قبل نهاية الموسم ، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في اخر 4 مباريات للفريق بالدوري.