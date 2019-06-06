رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة هولندا وإنجلترا المرتقبة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة هولندا وإنجلترا المرتقبة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالمية الليلة مواجهة هولندا وإنجلترا التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة ​دوري الأمم الأوروبية​، حيث يواجه الفائز منهما منتخب البرتغال في النهائي الأحد المقبل.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المتوقعة لكل فريق والاي ستكون كالتالي :-

- هولندا :

حراسة المرمى : سيلسين

الدفاع : دومفرايز ودي ليخت وفان دايك وبليند

خط الوسط : فينالدوم وفرينكي دي يونج ومارتن دي رون

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الهجوم : بابل وبروميس وديباي.

أما إنجلترا فمن المتوقع أن يكون تشكيلها كالآتي :

حراسة المرمى : بيكفورد

الدفاع : وولكر وجون ستونز وماجواير وشيلويل

خط الوسط : ديلف ورايس وبارلكي

الهجوم : سانشو وراشفورد وستيرلينج.