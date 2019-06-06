رياضة | استبعاد جريشة وضم نور الدين وأمين عمر لقائمة حكام كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد جريشة وضم نور الدين وأمين عمر لقائمة حكام كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتجاد الإفريقي عن قائمة الحكام التى ستشارك في بطولة كأس الإمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة إستبعاد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد قرار إيقافه لمدة 6 شهور بعد أن ادار لقاء الذهاب بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتواجد كل من إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة مصريين في البطولة وتواجد كل من تحسين ابو السادات ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين.

وشهدت القائمة تواجد الجامبي بكاري جاساما والأثويوبي باملاك تسيمبا وعدد كبير من الحكام الأوائل في القارة.