رياضة | الأهلي يعسكر في ألمانيا تحضيرا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعسكر في ألمانيا تحضيرا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على إقامة معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد المعسكر الخارجي للفريق الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تأجيل أخر مباراتين للأهلي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام المقاولون العرب، والزمالك لما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر في الـ٢١ من الشهر الجاري.