رياضة | الأهلي يستقر على إعارة عربي بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على إعارة عربي بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، على إعارة عربي بدر لاعب فريق الشباب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني، لرغبته في اكتساب اللاعب لخبرات المشاركة في المباريات الأساسية، قبل عودته مجددا لصفوف الفريق.

وتلقى بدر، بعض العروض المحلية أبرزها الجونة ووادي دجلة، للرحيل إلى أحدهما بالموسم الجديد، على أن يحسم أمره خلال الساعات المقبلة.

وكان لاسارتي، قام بتصعيد اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول، والاستعانة به في قوائم المباريات بسبب إمكانياته الفنية الهائلة.