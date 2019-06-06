رياضة | أماجو يعقد جلسة مع لقجع عقب احتجاز رئيس الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أماجو يعقد جلسة مع لقجع عقب احتجاز رئيس الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد النيجيري بينيك أماجو رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم والنائب الأول للمالاجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "الكاف؛ جلسة خاصة مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونائب الكاف؛ خلال الإسبوع المقبل؛ للتنسيق حول أعمالهم داخل الكاف بالمرحلة المقبلة.

ويباشر حاليًا لقجع ؛ أعمال الكاف لحين وصول أماجو وعقد جلسة بينهما؛ وإصدار بيان يخص كل ما دار في الساعات الأخيرة.

وتم احتجاز المالاجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم على خلفية اتهامه بقضايا فساد منذ توليه المنصب القاري.

وجاء احتجاز أحمد، على هامش اجتماعات الكاف في باريس بسبب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.