رياضة | عاجل.. تشيلسي يوافق على بيع هازارد إلى ريال مدريد (تعرف على تفاصيل الصفقة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشيلسي يوافق على بيع هازارد إلى ريال مدريد (تعرف على تفاصيل الصفقة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وافق على بيع هازارد نجم وسط البلوز لنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واكدت التقارير المنتشرة خلال الساعات الحالية على أن تشيلسي عقد اتفاق مع ريال مدريد بشأن رسوم صفقة انتقال إيدن هازارد للملكي.

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واضافت التقارير، أن ريال مدريد اتفق مع تشيلسي على دفع 100 مليون يورو أي 88 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الحوافز و المكافآت .

وقد تصل قيمة صفقة هازارد بعد الحوائز والمكافآت إلى 146 مليون يورو أي ما يعادل 130 مليون جنيه إسترليني.

وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع جادة مع تشيلسي طوال الأسابيع الماضية للتعاقد مع البلجيكي هازارد وسط رغبة واضحة من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بضم اللاعب لتعزيز الصفوف.