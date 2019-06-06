رياضة | تفاصيل مكالمة رئيس اتحاد جدة مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة رئيس اتحاد جدة مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لؤي الناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي اتصالًا هاتفيًا بكهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الأيام الماضية للتفاوض على ضمه للفريق في الموسم المقبل.

وأبدى كهربا ترحيبه بالانضمام إلى الفريق السعودي خلال اتصاله مع رئيس نادي اتحاد جدة الذي وعده بالحصول على رابت سنوي كبير.

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وأشار الناظر لكهربا إلى أن التعاقد معه سيكون بديل للاعب فهد المولد الذي تعرض للإيقاف لمدة سنة بسبب تعاطي المنشطات.

ويمتلك كهربا خبرة في الدوري السعودي بعدما لعب موسمين لنادي اتحاد جدة من قبل حيث انتهت الأولى بنجاح في الوقت الذي لم يقدم المستوى المأمول في الموسم الثاني.

ويتمسك كهربا بالرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل والاحتراف الخارجي ويرفض الاستمرار مع الفريق في الفترة القادمة.