رياضة | اليونايتد يقترب من ضم نجم سبورتينج لشبونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يقترب من ضم نجم سبورتينج لشبونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من إبرام التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن مانشستر يونايتد سيعلن ضم فرنانديز بعد نهاية دوري الأمم الأوروبية، والتي وصلت فيه البرتغال للنهائي بعد الفوز على سويسرا أمس بنتيجة ٣-١.
وأضافت الصحيفة بأن اللاعب سيكلف خزينة النادي الإنجليزي ما بين 62 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.