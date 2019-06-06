رياضة | الفيفا يصدر بيان للرد على احتجازأحمد أحمد رئيس الـ"كاف" بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يصدر بيان للرد على احتجازأحمد أحمد رئيس الـ"كاف" بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على القبض منذ قليل على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في باريس .

واكد الاتحاد الدولي "فيفا" في بيانه منذ قليل على أن أحمد أحمد خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية للاستماع إلى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده.