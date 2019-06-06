رياضة | الفيفا يصدر بيان للرد على احتجازأحمد أحمد رئيس الـ"كاف" بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يصدر بيان للرد على احتجازأحمد أحمد رئيس الـ"كاف" بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على القبض منذ قليل على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في باريس .
واكد الاتحاد الدولي "فيفا" في بيانه منذ قليل على أن أحمد أحمد خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية للاستماع إلى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده.
واضاف "فيفا"، أن أحمد أحمد سيتم الإفراج عنه من السلطات الفرنسية بعد انتهاء التحقيق معه.
وجاء نص البيان كالآتي:-
" نحن لا علم لدينا بتفاصيل القضية والأمور المحيطة بها لكننا سنتواصل مع السلطات الفرنسية لمعرفة كل تفاصيل الشبهات الموجودة في القضية .. لا مكان لأي فاسد او أي شخص يبعث بأخلاقيات وقوانين الكرة في مجال كرة القدم "
وتم إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في تمام الساعة الثامنة والنصف في فندق بالعاصمة باريس من قبل الأجهزة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية .
وجاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب إلغاء العقد المقبرم من جانب (كاف) والشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية (بوما) لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد لصالح شركة تيكنكال ستيل الفرنسية، وفقاً للبلاغ المقدم من عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.