شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين وأمين عمر ضمن حكام أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. وضمت قائمة حكام الساحة الثنائي إبراهيم نورالدين وأمين عمر، فيما ضمت قائمة المساعدين كل من تحسين أبوالسادات، ومحمود أبوالرجال، وأحمد حسام طه.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في مصر 21 يونيو الجاري.

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