شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يصدر بيانًا بشأن القبض على أحمد أحمد رئيس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برئاسة جياني إنفانتينو، بيانًا بشأن القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في باريس، بخصوص تورطه في قضايا فساد.

وقال «فيفا» في بيانه: «علمنا بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد، الذي يتم استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة برئاسته للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لا يعلم (فيفا) بالتفاصيل المحيطة بهذا التحقيق، وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق عليه على وجه التحديد».

وأضاف البيان: «يطلب (فيفا) من السلطات الفرنسية أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجري داخل لجنة الأخلاقيات التابعة لها».

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وأكد البيان أن «فيفا» يسعى بشكل كامل للقضاء على جميع أشكال المخالفات على مستوى كرة القدم، وأن أي شخص يثبت ارتكاب أعمال غير مشروعة أو غير قانونية ليس له مكان في كرة القدم.

وقالت صحيفة «جون أفريك» الفرنسية، في خبر حصري، نسبته إلى مصادر خاصة، الخميس، إنه ألقى القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، داخل أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، الذي يقيم فيه على هامش مشاركته في اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضافت الصحيفة أن إلقاء القبض على رئيس «كاف» من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية (Oclif)، يأتي على خلفية العقد الذي تم فسخه من جانب واحد من قِبل CAF مع الشركة المصنعة للمعدات الألمانية Puma.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بإعادة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.