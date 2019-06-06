شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الوطني في برج العرب استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق ظهر اليوم، الخميس، معسكر المنتخب الوطني بمدينة برج العرب، استعدادًا لأداء مباراتين وديتين يومي 13 و16 يونيو الجاري أمام تنزانيا وغينيا، قبل خوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أنه فور وصول اللاعبين وتسكينهم في الغرف داخل مقر الإقامة، حرص الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري على الاجتماع بهم لشرح بعض الأمور التنظيمية، مؤكدًا لهم أن الفريق سيقضي أكثر من أربعين يوماً سوياً، ولابد أن يتم التعامل بروح الأسرة الواحدة، والتحلي من الآن بشخصية البطل، لأن اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الأفضل في إفريقيا، وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة.

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وأشار إلى أنه منح محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومحمد النني، لاعب أرسنال، راحة عدة أيام بناء على طلبهما.

وتحدث الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب الفريق، عن كل الأمور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر، وما سيتم من إجراءات كشف المنشطات، مطالباً اللاعبين بالحرص وعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشرافه.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أهمية النظام والالتزام، وأنه سيكون على تواصل دائم مع اللاعبين لتذليل الصعاب وحل أي مشكلة قد تظهر على السطح.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد «غزال» (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى «الونش» (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد «دونجا» (بيراميدز)، محمود عبدالرحيم «جنش» (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبوالفتوح (سموحة).