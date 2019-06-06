شكرا لقرائتكم الداخلية يستعين بــ7 لاعبين لدعم صفوفه فى دورى المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستعين فريق الداخلية بعدد 7 لاعبين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه في إطار استعداداته لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط إلى المظاليم.

من جهته قال ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية أنه الفريق يحتاج إلى تدعيم 4 مراكز بالفريق، منها مركز حراسة المرمى في ظل تمسك محمد صبحي حارس الفريق بعدم اللعب في دوري القسم الثاني، وأيضا مركز المهاجم الصريح، مركز لاعب الوسط المدافع وصانع ألعاب الفريق.

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وأضاف ضياء أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد الفريق على قطاع الناشئين لمنح الفرصة لهم لتصعيدهم إلى اللعب في الفريق الأول.

وتولى ضياء عبد الصمد قيادة الداخلية فنيا خلفا لعلاء عبد العال بعد تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثاني، حيث استقر الداخلية في المركز ال 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام.