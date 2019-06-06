شكرا لقرائتكم رسمياً..أمين عمر وإبراهيم نور الدين ضمن قائمة حكام أمم افريقيا مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى "كاف" لكرة القدم رسميا ثنائى التحكيم المصري إبراهيم نور الدين وأمين عمر فى القائمة لقيادة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم مصر 2019. وأرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة ،خطاب إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" خلال الساعات الماضية، لترشيح الثنائى إبراهيم نور الدين وأمين عمر لخلافة جهاد جريشة فى قائمة حكام بطولة أمم افريقيا. Advertisements ,استبعد الكاف جهاد جريشة من كان 2019 على خلفية إيقافه 6 شهور بعد مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى، والتى انتهت بالتعادل 1-1.

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