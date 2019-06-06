شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يبدأ استعداداته للفوز بلقب أمم إفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق معسكر المنتخب الوطني الاول لكرة القدم ظهر اليوم بمدينة برج العرب استعدادا لمباراتين وديتين فى 13 و16 يونيو الجاري أمام تنزانيا وغينيا على التريب قبل نهائيات بطولة الامم الافريقية مصر 2019.

وتم تسكين اللاعبين فور وصولهم فندق الاقامة و شرح الجهاز الفني بقيادة خافيير اجيري الامور التنظيمية حيث سيقضي اللاعبون اكثر من اربعين يوماً سوياً ولابد ان نتعامل بروح الاسرة الواحدة ونتحلي من الآن بشخصية البطل لان اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الافضل في افريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة.

ومنح أجيرى محمد صلاح ومحمد النني نجما المنتخب ولاعبا ليفربلو والارسنال الانجليزين راحة عدة أيام بناء علي طلبهما.

وأكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب علي اهمية النظام والالتزام وانه سيكون علي تواصل دائم مع اللاعبين لتذليل الصعاب وحل اي مشكلة ، فيما شدد الدكتور محمد ابو العلا طبيب الفريق على الامور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر وإجراءات كشف المنشطات مطالبا اللاعبين بالحرص وعدم تناول اي ادوية إلا تحت اشرافه.

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وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).