شكرا لقرائتكم هداف الدوري العام ينضم إلى معسكر المنتخب الوطنى فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل مهاجم فريق المقاولون العرب وهداف الدورى أحمد على ، إلى فندق إقامة معسكر منتخب مصر بمدينة برج العرب فى الأسكندرية لانضمام إلى قوام المنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية " الكان" 2019 .

وانطلق معسكر المنتخب الوطنى الأول اليوم بقيادة خافير أجيرى، ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لبطولة أمم افريقيا مصر 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، بمباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو الجارى.

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وأعلن أجيرى قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).