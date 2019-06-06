شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم مستمر فى حماية عرين مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة على البقاء مع فريقه الموسم المقبل.

ورفض عبد المنعم، عروض أحد أندية الدورى الممتاز لتدعيمهم خلال الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تألق حارس الأهلى السابق مع الفريق الفيومي بصورة ملفتة هذا الموسم.

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وحافظ أحمد عادل عبد المنعم، على نظافة شباكة 11 مباراة من أصل 30 مباراة خاضها، ويعتبر من أفضل حراس مرمى الدورى الممتاز الموسم الجاري.

ويتبقى لعادل موسم واحد فقط مع المقاصة ويحق له بعدها التوقيع لأى نادى مجاناَ.