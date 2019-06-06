هشام حنفي مرشحا لمنصب المدرب المساعد فى الأهلي...

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جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بعض الأسماء لتولى منصب المدرب المساعد فى الموسم الجديد، لإجراء تعديلات فى تشكيل الجهاز، سواء مع بقاء أو رحيل الأروجوياني مارتن لاسارتي. ويعتبر هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى أقرب المرشحين لخلافة سامى قمصان المدرب المساعد الحالى، فيما تم طرح عددا من الأسماء منها ياسر رضوان وعادل مصطفى، ويتم حالياً المفاضلة بينهم قبل اختيار المدرب الجديد.

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