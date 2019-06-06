شكرا لقرائتكم الترجي يدرس اللجوء إلى "كاس" لنقض قرار الاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح الترجي التونسي يوم الأربعاء إلى اللجوء للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) للطعن على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إعادة مباراته أمام الوداد المغربي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد الترجي مباشرة بعد إعلان لجنة الطوارئ بالكاف عن قرار إعادة مباراته أمام الوداد على أرض محايدة بعد كأس أمم إفريقيا، بأنه سيتخذ قراره بعد تلقيه قرار اللجنة كتابيا ورسميا.

وأوضح الترجي في بيان له أنه "تلقى قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا باستغراب كبير".

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وتابع "يعلم (النادي) جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".

واتخذت لجنة الطوارئ بالكاف قرار إعادة المباراة بدعوى عدم توفر الظروف الأمنية الملائمة التي حالت دون استكمال المباراة في رادس.

وأنهى الحكم الغامبي باكاري غاساما مباراة الإياب بين الفريقين بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما 1 - صفر ليحتسب حينها النهائي لصالح الترجي بانسحاب الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الفريقان تعادلا 1 - 1 ذهابا في الدار البيضاء، ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) اثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60. وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.