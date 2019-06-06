شكرا لقرائتكم أضواء العريفي تشارك في مؤتمر "فيفا" للكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شاركت أضواء العريفي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، في مؤتمر الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والخاص بكرة القدم النسائية.

ونشر اتحاد كرة القدم صورة لأضواء العريفي خلال مؤتمر "فيفا". وقال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذة أضواء العريفي تشارك الآن في مؤتمر "FIFA" لكرة القدم النسائية، والذي يأتي على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم المقامة في العاصمة الفرنسية باريس".

وتطرق المؤتمر للحديث عن مستقبل كرة القدم النسائية، كما ذكرت فاطمة سامورا، الأمين العالم لـ "فيفا" أنه لابد من بذل المزيد من الجهود من أجل أن تصبح كرة القدم رياضة لكل العالم وتحظى بالمزيد من التنوع.