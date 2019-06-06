شكرا لقرائتكم الإصابة تهدد مشاركة بيبي في نهائي دوري أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع المخضرم، بيبي، مع المنتخب البرتغالي لكرة القدم في نهائي دوري أمم أوروبا بعدما ظهر أنه تعرض لإصابة في ذراعه خلال المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على سويسرا.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره السويسري 3 - 1 يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا.

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وظهر أن بيبي، الذي كان يلعب على ملعب ناديه بورتو، سقط على ذراعه بشكل غريب في إحدى الكرات الهوائية التي لعبت من ركلة ركنية.

وقال فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي: لا أعلم كيف ستكون حالة بيبي، إنه يخضع لفحوص في المستشفى.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليمنح المنتخب البرتغالي الفوز والتأهل للمباراة النهائية التي يواجه خلالها الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخبين الهولندي والإنجليزي يوم الخميس.