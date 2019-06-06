شكرا لقرائتكم "هاتريك" رونالدو يصعد بالبرتغال إلى نهائي دوري أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب البرتغالي للفوز على ضيفه السويسري 3- 1 يوم الأربعاء في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية. وتأهل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا إلى نهائي دوري الأمم في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا مع هولندا. وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25 ثم تعادل ريكاردو رودريغيز لسويسرا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء أثارت بعض الجدل. وتوهج رونالدو بشكل مذهل في الدقائق الأخيرة وسجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال في الدقيقتين 88 و90.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هاتريك" رونالدو يصعد بالبرتغال إلى نهائي دوري أمم أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.