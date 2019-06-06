كتب: كريم عبد المحسن
خرج السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن صمته بعد الرحيل عن الفريق عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري.
وكشف جروس في تصريحات لقناة سكاي سبورت، أنه طلبت التجديد من أجل جماهير الزمالك ولم يتحدث في المقابل المادى نهائيا، مؤكدا أنه كانت لديه رغبة كبيرة في تحقيق الألقاب مع الزمالك.
وقال جروس إنه مستعد للعودة إلى الزمالك إذا عرض عليه ذلك من أجل الجماهير مؤكدا أنه أصبح مشجعا زملكاويا.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس يخرج عن صمته بعد الرحيل عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.