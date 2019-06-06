كتب رامى عبد الحميد - رانيا علوى ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد. ووفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية قامت بإلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس. Advertisements ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب التعاقد مع شركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار. وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التى تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية. وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب...

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كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لاحتجاز أحمد أحمد رئيس الكاف بسبب الفساد.. 3 تهم تلاحق رئيس الاتحاد الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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