مصراوي ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهاهمه بتهم تتعلق بالفساد. ووفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس. Advertisements ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار. وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية. وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أحمد أحمد «رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم» بتهمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.