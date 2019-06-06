شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد أحمد يتصدر تويتر عقب القبض عليه فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم موقع التواصل الأجتماعى تويتر عقب إعلان القبض عليه فى فرنسا . وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) تم القبض عليه في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الخميس على هامش حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي . Advertisements



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