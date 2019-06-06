شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يسعى لتدعيم 4 مراكز استعدادا لدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبحث فريق الداخلية عن تدعيم صفوفه ب7 لاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات دورى الدرجة الثانية بعد الهبوط إلى المظاليم.

وقال ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية في تصريحات خاصة أنه يبحث عن تدعيمات في 4 مراكز بالفريق، وهي مركز حراسة المرمى خاصة في ظل تمسك محمد صبحي حارس الفريق بعدم اللعب في دوري القسم الثاني، مركز المهاجم الصريح، مركز لاعب الوسط المدافع و صانع الألعاب.

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وأضاف عبد الصمد أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا اعتماد الفريق على قطاع الناشئين بشكل أكبر ومنح الفرصة لمن يصلح منهم للعب في الفريق الأول.

وتسلم ضياء عبد الصمد مسئولية تدريب الداخلية خلفا لعلاء عبد العال بعد تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثاني، حيث استقر الداخلية فى المركز ال 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام.