شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تناقش الأسماء المرشحة لمنصب المدرب المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط بالأهلى عدداً من الأسماء لتولى منصب المدرب المساعد فى الموسم الجديد، بعد الاستقرار على إجراء تعديلات فى تشكيل الجهاز، سواء حال رحيل الأروجوانى مارتن لاسارتى أو بقائه.

ويعد هشام حنفى نائب رئيس قطاع الناشئين أبرز المرشحين لخلافة سامى قمصان المدرب المساعد الحالى، فى الوقت الذى طرح أعضاء لجنة التخطيط عدداً من الأسماء الأخرى منها ياسر رضوان وعادل مصطفى، ويتم حالياً المفاضلة بينهم قبل اختيار المدرب الجديد.