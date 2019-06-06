شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى المنتخب لمعسكر برج العرب.. وجلسة خاصة مع أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، ظهر اليوم، معسكر المنتخب الوطنى للكرة بمدينة برج العرب استعدادا لأداء مباراتين وديتين يومى 13 و16 يونيو الجارى أمام تنزانيا وغينيا قبل خوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية. وفور وصول اللاعبين لفندق الإقامة تم تسكينهم وحرص الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الأمور التنظيمية، مؤكدا أن الفريق سيقضى أكثر من أربعين يوماً سوياً، ولابد أن نتعامل بروح الأسرة الواحدة ونتحلى من الآن بشخصية البطل لأن اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الأفضل فى أفريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة. وأشار أجيرى إلى أنه منح محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى ومحمد الننى لاعب وسط أرسنال راحة عدة أيام بناء على طلبهما. Advertisements وتحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق عن كل الأمور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر وما سيتم من إجراءات كشف المنشطات مطالبا اللاعبين بالحرص وعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشرافه. وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أهمية النظام والالتزام وأنه سيكون على تواصل دائم مع اللاعبين لتذليل الصعاب وحل أى مشكلة قد تظهر على السطح. وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول لاعبى المنتخب لمعسكر برج العرب.. وجلسة خاصة مع أجيرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.