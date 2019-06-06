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أحمد عادل عبد المنعم يقرر البقاء مع المقاصة فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة البقاء مع فريقه الموسم المقبل ورفض العروض التى تلقاها من أحد أندية الدورى الممتاز لتدعيمهم خلال الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تألق حارس الأهلى السابق مع الفريق الفيومى هذا الموسم.

ويعد أحمد عادل عبد المنعم من أفضل حراس مرمى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث تمكن من الحفاظ على شباكة نظيفة 11 مباراة خلال 30 مباراة.

ويتبقى لأحمد عادل عبد المنعم موسم واحد فقط مع الفريق الفيومى بعدها يحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناَ.

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